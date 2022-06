F. C. Porto conquistou a Pauleta Açores Cup

JN Hoje às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dragões venceram na final o Benfica por 3-0. O pódio ficou completo com o Nacional da Madeira.

A Pauleta Açores Cup, disputada entre os dias 4 e 5 de junho, em São Miguel, foi conquistada pelo F. C. Porto, após vitória sobre o Benfica no jogo decisivo.

O terceiro posto ficou na posse do Nacional da Madeira, que bateu o C. F. Pauleta por 4-1 no jogo de atribuição do último lugar do pódio.

Na classificação final, seguiram-se o Rockford Raptos (5.º classificado), o PSG (6.º), o Sporting (7.º) e o G. D. São Roque (8.º).