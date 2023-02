F. C. Porto "consternado" com o desaparecimento de Atsu

JN Hoje às 16:44, atualizado às 17:44 Facebook

O F. C. Porto mostrou-se, esta segunda-feira, solidário com a Turquia e a Síria na sequência do terramoto que assolou aquelas regiões e não esqueceu Christian Atsu, ex-jogador dos azuis e brancos que está desaparecido.

"Estamos com o povo turco e sírio e com todos os afetados pelos efeitos do sismo que assolou aquela região. É, também, com consternação que escutamos as notícias sobre o nosso ex-atleta Christian Atsu, que continua desaparecido. Que tudo se resolva pelo melhor", escreveu o clube azul e branco no Twitter.

Christian Atsu, antigo jogador do F. C. Porto, está entre os desaparecidos na sequência dos fortes sismos registados na Turquia, nas últimas horas. O avançado ganês, de 31 anos, chegou aos juniores dos dragões em 2009 e em 2012/13 representou a equipa sénior.

O avançado, de 31 anos, representa o Hatayspor, que este domingo venceu o Kasimpasa por 1-0 com um golo da sua autoria. De acordo com o jornal "Fanatik", o diretor desportivo do clube, Taner Savut, e o futebolista Onur Ergun foram encontrados debaixo dos escombros.