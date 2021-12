F. C. Porto conta ter Conceição no banco nos próximos jogos

Nuno A. Amaral Hoje às 16:45 Facebook

Recurso do castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF permite ao técnico portista orientar a equipa na receção deste domingo ao Braga

A suspensão de 15 dias a que Sérgio Conceição está sujeito, por críticas à arbitragem do jogo com a B Sad da época passada, não terá efeitos imediatos porque uma especificidade no processo (o castigo foi inicialmente determinado por um só relator do CD) permitiu ao F. C. Porto recorrer da decisão para o Pleno do Conselho de Disciplina, sem estar obrigado a fazê-lo diretamente para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Só nesse caso é que o recurso não teria efeitos suspensivos e obrigaria a que fosse apreciado em tempo útil pelo TAD, com decisão favorável ao treinador, para que Conceição pudesse estar no banco no jogo deste domingo com o Braga e nos três seguintes, diante de Rio Ave (Taça da Liga), Vizela (Liga) e Benfica (Taça de Portugal). Recorde-se que estes quatro jogos estão agendados para o período temporal que mediaria entre o início e o fim da suspensão (10 a 25 de dezembro).

Ao que o JN apurou, o F. C. Porto conta ter o treinador no banco em todas estas partidas, faltando saber em que data é que o Pleno do Conselho de Disciplina se pronunciará sobre o recurso que, neste momento, suspende a decisão inicial.