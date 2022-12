F. C. Porto continua com três baixas para o jogo com o Vizela

JN Hoje às 16:50 Facebook

O plantel do F. C. Porto continua a preparar o jogo de sexta-feira com o Vizela, a contar para a última jornada do Grupo A da Taça da Liga, sem os lesionados Zaidu, Pepe e Eustaquio, devido a problemas físicos.

O lateral-esquerdo nigeriano está indisponível desde o início de novembro, devido a uma rotura muscular na coxa esquerda, sofrida durante o jogo da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, no Dragão.

Quanto ao central português e ao médio canadiano, lesionaram-se ao serviço das respetivas seleções no Mundial. Pepe sofreu uma fratura no braço esquerdo, no jogo de Portugal com Marrocos, ao passo que Eustaquio contraiu uma lesão muscular na partida entre o Canadá e a Croácia.

De resto, Sérgio Conceição tem o plantel na máxima força, contando já com os "mundialistas" Diogo Costa e Otávio, para além de Taremi e Grujic, que já tinham regressado ao Olival na semana passada.

O jogo com o Vizela, agendado para sexta-feira, às 20.30 horas, no Estádio do Dragão, decide a continuidade do F. C. Porto na Taça da Liga. Para passar aos quartos-de-final, a equipa portista tem de vencer, mas o empate também pode servir, desde que, no outro jogo do grupo, o Mafra não vença em Chaves por dois golos de diferença.