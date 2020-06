F. C. Porto contrata antigo guarda-redes do Benfica

JN/Agências Hoje às 17:36 Facebook

O internacional macedónio Nikola Mitrevski, que já representou o Benfica, é reforço da equipa de andebol do F. C. Porto para a época 2020/21.

"O guarda-redes de 34 anos já experimentou o azul e branco e prepara-se para integrar o conjunto de Magnus Andersson na época que se avizinha", refere o F. C. Porto, lembrando que o guarda-redes é internacional em 63 ocasiões e esteve nos dois últimos Europeus e no Mundial de 2019.

Nikola Mitrevski chega aos dragões depois de nas três últimas épocas ter estado nos romenos do Dobrogea Sud (2017/19 e 2018/19) e na última nos macedónios do Eurofarm Pelister (2019/20).

Antes, com uma carreira feita no país natal, teve a primeira experiência fora do país no Benfica, que representou nas épocas de 2015/16 e 2016/17, conquistando uma Supertaça e uma Taça de Portugal.

"Acredito que me vou adaptar bem e, juntamente com o Quintana, vamos fazer uma boa época, com muitas vitórias e muitos títulos. É para continuar a conquistar títulos em Portugal e tentar atingir a final four da Liga dos Campeões", disse o jogador.

Em abril, o andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol anunciaram o cancelamento dos respetivos campeonatos, devido à covid-19, sem a atribuição do título.

Os portistas lideravam o campeonato de andebol, cumprida a primeira fase da prova, e estavam também apurados para os oitavos de final da Liga dos Campeões, acabando por ser afastados na secretaria, com a anulação dessa fase da prova.