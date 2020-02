F. C. Porto contrata extremo que jogou nos Chicago Bulls

Hoje às 13:41 Facebook

O extremo norte-americano Rawle Alkins, que jogou pelos Chicago Bulls, na NBA, é reforço da equipa de basquetebol do F. C. Porto, susbtituindo o compatriota Will Sheeney, que está lesionado.

O jogador, de 22 anos e 1,96 metros, que assinou contrato válido até ao final da final da época, nasceu em Brooklyn (Nova Iorque) e entrou no basquetebol universitário através da Universidade do Arizona (Arizona Wildcats), tendo na temporada de estreia (2016/17) registado médias de 10.9 pontos, 4.9 ressaltos e 2.1 assistências por jogo.

Em 2017/18, Rawle Alkins fez por jogo 13.1 pontos, 4.8 ressaltos e 2.5 assistências, disputou o Draft da NBA, disputando a Liga de Verão pelos Toronto Raptors. As boas exibições valeram-lhe um contrato com os Chicago Bulls e, a 17 de dezembro de 2018, estreou-se na NBA frente aos Oklahoma City Thunder, disputando mais dez partidas.

"Já vi um jogo e a equipa mostrou que não é egoísta e que joga duro. Estou ansioso por me juntar a eles dentro do campo. Quero muito poder ajudar a equipa em tudo o que for preciso e, quem sabe, regressar à NBA. Estou aqui para ajudar os meus companheiros a serem melhores, pois há sempre espaço para melhorar. Acho que posso acrescentar mentalidade ganhadora, intensidade, capacidade física, pontos, defesa, etc. Tudo o que for preciso eu fazer para ganharmos, eu vou fazer. Estou muito entusiasmado por estar aqui e agradecido por esta oportunidade de jogar no F. C. Porto. Vou dar tudo de mim dentro do campo com esta camisola", afirmou o basquetebolista em declarações ao site do clube.