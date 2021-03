F. C. Porto contrata guarda-redes Marton Szekely

JN Hoje às 22:07 Facebook

O F. C. Porto anunciou, esta sexta-feira, a contratação do guarda-redes húngaro Marton Szekely para os próximos quatro meses, a fim de colmatar o lugar do malogrado internacional português Alfredo Quintana.

O guardião, de 31 anos e 1,94 metros, assinou vínculo até ao final da presente temporada.

Nascido em Budapeste, Székely representou diversos emblemas magiares antes de ingressar no gigante Veszprém, atual segundo classificado no grupo B da Liga dos Campeões e adversário dos azuis e brancos na edição passada da prova europeia.

O guarda-redes é Internacional pela Hungria, e integra a mais recente convocatória da seleção magiar.

"O F. C. Porto faz questão de agradecer encarecidamente ao Veszprém e aos seus dirigentes pela compreensão e solidariedade demonstradas para connosco nos últimos dias. Além de ser um dos grandes clubes do andebol mundial, o Veszprém demonstrou uma enorme cultura desportiva e uma ainda maior dimensão humana ao longo dos contactos entre as partes", escreveram os dragões na nota publicada no site oficial.