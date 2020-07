F. C. Porto contrata lateral Hulk

JN Hoje às 13:11 Facebook

O F. C. Porto vai voltar a contar com um Hulk. Não o Givanildo Vieira de Sousa, avançado que brilhou de dragão ao peito e segue nos chineses Shanghai SIPG, mas Carlos Gabriel, lateral esquerdo de 21 anos que jogava no Paraná Clube.

A chegada de um novo Hulk ao F. C. Porto foi anunciada nas redes sociais pela empresa (JD Sports) que representa o futebolista, de 21 anos, a qual revelou ainda ser de três anos a duração do contrato.

"O lateral-esquerdo Hulk, que defendeu o Paraná Clube no primeiro semestre deste ano, assinou o contrato de três anos com o @fcporto e agora parte para o novo desafio no futebol português. Boa sorte, Hulk", é a legenda que acompanha a fotografia em que o lateral aparece a assinar o acordo com os portistas.

Natural de Brasília, Hulk fez toda a formação no Atlético Mineiro, que no início do ano o emprestou ao Paraná Clube. O defesa fez quatro jogos completos no Campeonato Paranaense até à suspensão da prova, devido à pandemia da covid-19.

Em princípio, Hulk deverá representar a equipa B portista, mas Sérgio Conceição não deixará, certamente, de que querer avaliar as capacidades do jovem lateral.