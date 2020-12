F. C. Porto critica arbitragem do jogo com o Manchester City

JN Hoje às 10:05 Facebook

A atuação do árbitro Bjorn Kuipers mereceu duras críticas dos responsáveis azuis e brancos na newsletter Dragões Diário.

O F. C. Porto apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas a atuação do árbitro mereceu duras críticas dos dragões. "O técnico e os jogadores do Manchester City - que também tiveram dificuldades em lidar com o resultado - até deviam dar graças pela sorte que voltaram a ter com a arbitragem. Depois dos escândalos do jogo de Inglaterra, desta vez ficou por assinalar um penálti por falta mais do que evidente de Ederson sobre Otávio", adianta o F. C. Porto na newsletter diária.

Mas as críticas não se ficam por aqui. "Foi poupada a expulsão a Fernandinho, que do alto dos seus 35 anos é um exemplo claro de que o dinheiro no futebol conta muito, mas não compra classe ou noção", explicam, referindo-se a um lance entre o jogador brasileiro e o mexicano Corona.