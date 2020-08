F. C. Porto critica carga policial contra adeptos nos festejos da Taça

JN Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto manifestou, esta segunda-feira, em comunicado publicado no site oficial, repúdio pela carga policial contra adeptos dos dragões nos festejos da conquista da Taça de Portugal, no sábado à noite, após a vitória por 2-1 sobre o Benfica. Os dragões fizeram uma participação ao ministro da Administração Interna, pedindo a abertura de um processo de inquérito.

"O F. C. Porto repudia a violência usada, em Coimbra, pela Polícia contra adeptos do nosso clube cujo comportamento não estava a atentar contra a ordem pública, nem sequer a perturbar o convívio de outros cidadãos presentes no local, entre os quais o presidente do Mototurismo do Centro, Ricardo Figueiredo, que, em declarações públicas, atestou isso mesmo", pode ler-se no documento.

Na sequência do que define como "graves acontecimentos" e dos quais "resultaram vários feridos", os azuis e brancos já solicitaram a "abertura de um inquérito ao Ministério da Administração Interna para apurar a quem coube a responsabilidade pelo inaceitável e desproporcionado uso de violência contra adeptos indefesos".

"Estranhamente, ou não, a violência policial de Coimbra já tinha sido precedida de medidas de cerco ao Estádio do Dragão que incluíram o fecho, sem qualquer aviso prévio e em pleno horário de laboração, tanto da F. C. Porto Store, a nossa loja comercial, como do Museu Café. Também neste caso sem motivo uma vez que o histórico das anteriores saudações dos adeptos tinha sido considerado sem atropelo às regras pelas autoridades", complementa a missiva.