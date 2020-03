F. C. Porto critica penáltis e compensação do Benfica - Moreirense

JN Hoje às 00:06 Facebook

O F. C. Porto criticou, esta terça-feira, a arbitragem de Fábio Veríssimo no encontro o Benfica e o Moreirense, no Estádio da Luz, jogo que os encarnados empataram (1-1) e cujo resultado lhes custou a liderança do campeonato.

Através do Twitter, pela conta "F. C. Porto Media", os azuis e brancos criticaram as grandes penalidades assinaladas a favor do Benfica - Pizzi falhou uma e marcou outra na recarga - e atiraram-se ao tempo de compensação.

"Isto aconteceu exatamente assim e em ambos os casos foram assinalados penáltis. Oito minutos de desconto, que afinal foram dez. Sem palavras", pode ler-se.

O F. C. Porto assumiu, esta terça-feira, a liderança isolada do campeonato depois de ter vencido (2-0) o Santa Clara nos Açores e dos encarnados terem empatado (1-1) frente ao Moreirense, na Luz. A equipa de Bruno Lage chegou a ter uma vantagem de sete pontos e deixou de depender de sim para conquistar o 38.º campeonato.