F. C. Porto critica pergunta a Taremi e fala em "vergonha"

Através da newsletter Dragões Diário, o clube azul e branco classificou a questão como "ridícula".

Após a partida de sábado do F. C. Porto frente ao Estoril (1-1), uma pergunta de um jornalista da Sport TV a Mehdi Taremi, avançado dos dragões, na "flash interview", criou muita polémica no seio azul e branco. Sérgio Conceição não falou aos jornalistas em protesto pela questão levantada, que abordava as alegadas simulações do avançado iraniano, recordando a expulsão frente ao Atlético Madrid.

"Infelizmente, não sabemos o que Sérgio Conceição pensa sobre este jogo, uma vez que o treinador não compareceu na flash interview em protesto com uma pergunta ridícula colocada momentos antes a Taremi. Prolongando a campanha contra o avançado iraniano que tem sido promovida pela imprensa de Lisboa, o repórter da Sport TV questionou-o a despropósito sobre supostas simulações em jogos anteriores. O comentário feito a seguir - 'Esta era a questão que se impunha' - confirma a falta de inocência de uma pergunta que não tinha nada a ver com o jogo de ontem e que, assumidamente, tinha como base o diz que disse sobre Taremi. Uma vergonha protagonizada por Tiago Peres Costa, que conseguiu a proeza de o conteúdo da questão ser ainda pior do que o inglês com que foi colocada", pode ler-se na Dragões Diário deste domingo.