F. C. Porto critica VAR: "Faz figura de corpo presente"

JN Hoje às 09:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Na newsletter "Dragões Diário" desta segunda-feira, o F. C Porto aponta o dedo à atuação do videoárbitro (VAR) no clássico com o Sporting, função desempenhada por Luís Godinho.

Os dragões identificam "um erro grave" na atuação do VAR, no minuto 17 do jogo frente ao Sporting, onde, defendem, "ficou por exibir um cartão vermelho a Gonçalo Inácio".

Em causa está um lance, à entrada da área, entre o defesa central leonino e Pepê, que passou em claro à equipa de arbitragem, liderada por Artur Soares Dias.

PUB

"Felizmente, esta falha não teve impacto no desfecho do jogo, mas confirmou o que já se tinha podido constatar noutras ocasiões em que o alentejano dirigiu o F. C. Porto: Luís Godinho só serve para gastar dinheiro à Liga, porque faz figura de corpo de presente e não atua quando tem a obrigação de o fazer", acrescenta o clube nortenho.

Os portistas criticam ainda a "altíssima pressão mediática (e não só) sobre a arbitragem, com a difusão até à náusea de uma narrativa falsa que aponta supostos benefícios ao F. C. Porto e prejuízos aos clubes de Lisboa", na semana que antecedeu o clássico com o Braga.

"É sempre a mesma história. Depois de uma semana marcada por um ambiente mediático que fazia de uma derrota do F. C. Porto um imperativo nacional e apesar de muito desfalcados por lesões, os campeões de tudo o que há para ganhar em Portugal foram a Lisboa vencer o Sporting e repetir o desfecho dos quatro jogos anteriores entre as duas equipas", vincam os dragões.

O F. C. Porto venceu, em Alvalade, o Sporting por 2-1 e segue na segunda posição da Liga, a cinco pontos de distância do líder, Benfica. Uribe e Pepê marcaram os golos portistas, com Chermiti a reduzir para os leões.