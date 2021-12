F. C. Porto crítico com a arbitragem

JN/Agências Hoje às 12:24 Facebook

No rescaldo do embate entre F. C. Porto e Benfica os dragões mostraram-se muito críticos à arbitragem de Fábio Veríssimo, especialmente à expulsão de Evanilson que dizem surgir no seguimento de "uma intenção declarada de expulsão"

"A equipa de arbitragem teimou em ser protagonista e em condicionar a partida e, primeiro aos 33 minutos, sancionou uma cotovelada intencional de Taarabt a Otávio com...uma falta do brasileiro. Aos 45 minutos, numa intenção declarada há vários minutos, o árbitro da partida expulsou Evanilson por uma falta inexistente sobre João Mário e, além de o tirar deste encontro, impediu-o de estar presente no próximo jogo do campeonato...frente ao Benfica", escreveram os dragões no site oficial.

O duelo repete-se no prózimo dia 30, mas desta vez a contar para a Liga.

Este foi o lance capital a receber a maioria dos protestos azuis e brancos, mas há outros que, no entender do F. C. Porto, merecem atenção. "O F. C. Porto destacava-se, nesta altura, pela positiva e, pelo contrário, Fábio Veríssimo e Luís Godinho começavam a deixar a desejar no ajuizamento do jogo. Aos 11 minutos, Luis Díaz foi empurrado ostensivamente por Otamendi dentro da área encarnada, sem que o central tenha mostrado qualquer intenção de jogar a bola, e nem o árbitro nem o VAR escrutinaram de forma correta o lance, tendo deixado seguir", afirmam.

Os dragões apuraram-se para os quartos de final, onde têm a companhia de Leça, Mafra, Sporting, Vizela, Tondela, Portimonense e Rio Ave.