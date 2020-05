F. C. Porto dá a conhecer espaços online das listas que vão a eleições

JN Hoje às 14:30 Facebook

Através da edição desta segunda-feira da newsletter Dragões Diário, o F. C. Porto divulgou os espaços de divulgação online das três listas candidatas à presidência do clube e também daquela que só concorre ao Conselho Superior.

Já faltam menos de duas semanas para as eleições do F. C. Porto e todos os candidatos têm espaços de divulgação, na internet, para comunicarem com os sócios que vão às urnas.

Pinto da Costa, que encabeça a lista A à presidência do clube, foi o último a aderir a esta forma de comunicação, através de um site, sistema que também foi utilizado pelo candidato pela lista C, Fernando Rio. Na lista B, Nuno Lobo criou um grupo na rede social do Facebook para o mesmo efeito, espaço também escolhido pela lista D, encabeçada por Miguel Brás da Cunha e que só é candidata ao Conselho Superior.

As eleições no F. C. Porto estão marcadas para os dias 6 e 7 de junho e vão decorrer no Dragão Arena, entre as 10 e as 19 horas. No final do período de votação do primeiro dia das eleições, as urnas serão lacradas e reabertas no dia seguinte.