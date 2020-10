F. C. Porto de volta aos triunfos na Champions

JN/Agências Ontem às 23:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto regressou esta quinta-feira às vitórias na Liga dos Campeões de andebol, ao bater os húngaros do Pick Szeged, por 25-19, num encontro da quarta jornada do Grupo A assinalado pelo desempenho do guarda-redes Nikola Mitrevski.

Num Dragão Arena de porta fechada, os nortenhos já venciam com tranquilidade ao intervalo (15-10) e selaram o segundo triunfo europeu em 2020/21, após vencerem o Meshkov Brest (27-25) e perderem com Elverum (28-30) e Flensburg (29-36).

No plano individual, Miguel Martins notabilizou-se pelos campeões nacionais, com cinco golos, secundado pelas 15 defesas em 32 remates do guardião macedónio, enquanto Joan Cañellas apontou sete tentos num conjunto magiar desfalcado devido à covid-19.

O F. C. Porto subiu à terceira posição da poule, partilhando os quatro pontos do Meshkov Brest em oito possíveis, antes de visitar os macedónios do Vardar, na sexta e última posição de apuramento para a ronda seguinte, com dois pontos e dois jogos a menos.