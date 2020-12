F. C. Porto defronta a Juventus nos oitavos da Liga dos Campeões

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 11:20 Facebook

O F. C. Porto conheceu, esta segunda-feira, o adversário dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O sorteio, que se realizou em Nyon, na Suíça, ditou que os azuis e brancos vão defrontar a Juventus de Cristiano Ronaldo.

Por ter terminado no segundo lugar do Grupo C, atrás do Manchester City, o F. C. Porto vai jogar a primeira mão no Estádio do Dragão, a 16, 17, 23 ou 24 de fevereiro, e a segunda em Turim, a 9, 10, 16 ou 17 de março.

Jogos dos oitavos de final:

Borussia Monchengladbach-Manchester City

Lázio-Bayern

Atlético de Madrid-Chelsea

Leipzig-Liverpool

F. C. Porto-Juventus

Barcelona-PSG

Sevilha-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid