F. C. Porto defronta Lazio e Braga tem pela frente o Sheriff

F. C. Porto e Braga vão jogar por um lugar nos oitavos de final da Liga Europa. Os dragões começam a eliminatória em casa, frente à Lazio, enquanto os minhotos viajam até à Moldávia, onde vão defrontar o Sheriff.

O sorteio ditou que F. C. Porto vai ter pela frente os italianos da Lazio e o Braga os moldavos do Sheriff. Os "azuis e brancos" disputaram o acesso aos "oitavos" cinco vezes, qualificando-se em 2010/11 (Sevilha) e 2013/14 (Eintracht Frankfurt) e sendo eliminados em 2011/12 (Manchester City), 2015/16 (Borussia Dortmund) e 2019/20 (Bayer Leverkusen). Já os "arsenalistas" disputaram o acesso aos "oitavos" seis vezes, qualificando-se em 2010/11 (Lech Poznan) e 2015/16 (Sion) e sendo eliminados em 2011/12 (Besiktas), 2017/18 (Marselha), 2019/20 (Rangers) e 2020/21 (Roma).



Os embates do play-off de acesso aos "oitavos" realizam-se a 17 e 24 de fevereiro, com o F. C. Porto a começar no Dragão, e o Braga, que foi cabeça de série, a jogar o primeiro duelo fora de portas.

A final da Liga Europa será disputada no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.



Todos os jogos:



Sevilha-Dinamo Zagreb

Atalanta-Olympiacos

Leipzig-Real Sociedad

Barcelona-Nápoles

Zenit-Betis

Dortmund-Rangers

Lazio-F. C. Porto

Sheriff-Braga