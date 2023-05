F. C. Porto derrota Benfica e está nas meias-finais da Liga dos Campeões

Rui Almeida Santos Hoje às 20:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Gonçalo Alves bisou no triunfo do F. C. Porto frente ao Benfica (4-2), que deixa os dragões na meia-final da Liga dos Campeões. O adversário dos portistas sairá do duelo desta noite (21 horas) entre o Barcelona e o Óquei de Barcelos.

O F. C. Porto apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões após derrotar o Benfica, por 4-2, no jogo que abriu a final 8 da competição, que se disputa até domingo em Viana do Castelo.

A partida arrancou com uma boa oportunidade para o Benfica, desperdiçada por Pablo Álvarez, mas foi o F. C. Porto o primeiro a marcar, ao minuto 3, num penálti convertido, à segunda, por Gonçalo Alves.

PUB

Mais objetivas no ataque, as águias responderam bem ao tento sofrido, visando por diversas vezes a baliza defendida por Xavi Malián. Até por aí, o golo do empate, aos 9 minutos, acabou por não surpreender. Oportuno, Pablo Álvarez aproveitou uma defesa incompleta do guardião portista para encostar para o 1-1.

O jogo entrou numa fase de maior equilíbrio até que, aos 17 minutos, Diogo Rafael viu o cartão azul. Desta feita, Gonçalo Alves perdeu o duelo para Pedro Henriques e o Benfica conseguiu sair ileso dos dois minutos que jogou em inferioridade numérica.

Com o intervalo no horizonte, o F. C. Porto carregou no ataque à baliza encarnada. Carlo di Benedetto e Gonçalo Alves ficaram muito perto de marcar, mas o 1-1 perdurou até ao fecho do primeiro tempo.

Os minutos iniciais da etapa complementar foram intensos. Aos 6 minutos, Carlos Nicolía viu Xavi Malián negar-lhe o golo no livre direto pela décima falta dos portistas. Na resposta, foram os dragões a desperdiçarem uma bola parada, por Carlo di Benedetto, na sequência do cartão azul a Edu Lamas por acertar com o stick no rosto de Xavi Barroso.

Ao Benfica ainda lhe faltava aguentar os dois minutos seguintes em inferioridade numérica. Os encarnados conseguiram-no sem passarem por apertos e viram, pouco depois, o adversário perder mais um livre direto, novamente por Gonçalo Alves, na sequência da décima falta das águias.

A equipa da Luz não foi mais eficaz à entrada dos últimos dez minutos do encontro, quando Diogo Rafael desperdiçou um penálti, defendido por Xavi Malián. O F. C. Porto respondeu com uma bola no ferro e fez o 2-1 a 6 minutos do final, por Carlo di Benedetto.

Nessa fase, as duas equipas acercavam-se com perigo da 15.ª falta. O primeiro a cometê-la foi o F. C. Porto, mas Lucas Ordoñez não foi capaz de converter o respetivo livre direto. Dois minutos depois, inverteram-se os papéis, e aí Gonçalo Alves mostrou melhor pontaria, apontando o 3-1.

O Benfica não baixou os braços e reduziu de pronto com um belo golo de Nil Roca. O jogo entrava nos derradeiros dois minutos, nos quais os dragões não só foram capazes de segurar a vantagem, como ainda conseguiram ampliá-la, por Rafa, numa altura em que os encarnados atacavam sem o guarda-redes na baliza.

Benfica 2 - 4 F. C. Porto

Benfica: Pedro Henriques, Roberto di Benedetto, Nil Roca (1), Lucas Ordoñez (1) e Pablo Álvarez - cinco inicial - Bernardo Mendes, Diogo Rafael, Carlos Nicolía, Edu Lamas, Gonçalo Pinto e Poka

Treinador: Nuno Resende

F. C. Porto: Xavi Malián, Rafa (1), Telmo Pinto, Carlo di Benedetto (1) e Gonçalo Alves (2) - cinco inicial - Tiago Rodrigues, Ezequiel Mena, Xavi Barroso, Roc Pujadas, Reinaldo Garcia e Diogo Barata

Treinador: Ricardo Ares

Local: Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo

Árbitros: Miguel Diaz e Jonathan Sanchez (Espanha)

Ao intervalo: 1-1