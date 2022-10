F. C. Porto derrota suíços do Friburgo para a Taça Europa

JN/Agências Hoje às 22:41 Facebook

O F. C. Porto bateu, esta terça-feira, os suíços do Friburgo, por 87-73, na segunda jornada da fase de grupos da Taça Europa de basquetebol, em jogo realizado no pavilhão Dragão Arena, no Porto.

Depois de uma derrota na Estónia com o Pärnu Basket, os dragões estiveram quase sempre melhor neste jogo depois do primeiro quarto, que os suíços lideraram por 20-18. O intervalo foi atingido já com 41-26.

Nova tendência de equilíbrio no parcial seguinte, com 24-24, para depois a equipa nortenha disparar para 20 pontos de diferença a quatro minutos do fim e o desnivelado registo final de 87-73.

O portista Max Landis, com 18 pontos, foi o melhor marcador da partida, logo seguido pelos seus companheiros de equipa Charlon Kloof, com 15, e Daniel Purifoy, com 14.

Em estreia na quarta competição da hierarquia europeia, os 'dragões' sobem assim ao terceiro lugar do grupo C, à frente do adversário desta terça-feira.

A Taça Europa terá ainda esta semana o Sporting a visitar, na quarta-feira, os húngaros do Egis Kormend.