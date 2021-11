F. C. Porto derrotado na Taça da Europa de basquetebol

JN Hoje às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dragões perderam na Roménia, frente ao Oradea, na quinta jornada do Grupo H da competição, mas ainda mantêm o segundo lugar.

O F. C. Porto foi derrotado, esta terça-feira, pelo Oradea por 67-58 na quinta jornada do Grupo H da Taça da Europa de basquetebol, em jogo disputado na Roménia, à porta fechada, e ainda vão ter que esperar para garantir o apuramento para a próxima fase.

Desta vez, a formação romena foi mais forte e ao intervalo já ganhava por 39-34. Rashard Odomes foi o melhor dos dragões, com 14 pontos e nove ressaltos, e ainda marcou um triplo a 2,8 segundos do fim que mantém a vantagem do F. C. Porto no confronto direto com a equipa romena.

Com este resultado, os portistas ainda seguram o segundo lugar e continuam com boas possibilidades de seguir em frente na prova.