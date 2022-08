F. C. Porto deseja boas férias aos adeptos no Algarve

JN Hoje às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Milhares de adeptos deslocam-se, por estes dias, para Sul para umas merecidas férias de verão e os fãs do campeão nacional F. C. Porto foram surpreendidos por um avião a percorrer os céus das praias algarvias com uma mensagem personalizada.

"Vale bem a pena olhar para o céu no Algarve", escreveram os dragões numa publicação nas redes sociais a acompanhar um vídeo do momento em que a aeronave com uma tarja com a mensagem "Boas férias, campeões" sobrevoa uma praia algarvia.

No vídeo, gravado do areal, são audíveis alguns aplausos aos campeões nacionais.