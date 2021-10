F. C. Porto divulga lista completa de vencedores dos Dragões de Ouro

JN Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto divulgou, esta quarta-feira, a lista de vencedores dos Dragões de Ouro. Sérgio Oliveira foi considerado o futebolista do ano e Francisco Conceição foi a revelação. Moncho López, técnico de basquetebol, foi distinguido como o treinador do ano.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, não vai haver cerimónia e os prémios serão entregues na quinta-feira, 21 de outubro.

Confira a lista de vencedores e as descrições feitas pelo F. C. Porto:

Futebolista do Ano: Sérgio Oliveira

"É um dos capitães da equipa principal do F. C. Porto e percebe-se porquê, pois chegou ao clube em 2002/03, na altura para o escalão de Sub-11. Desde então, poucas foram as épocas afastadas do Dragão, mas aquelas em que esteve foram as que o fizeram regressar a casa. Já conquistou dois Campeonatos Nacionais, duas Taças de Portugal e duas Supertaças, além de estar ligado a alguns momentos inesquecíveis na história do clube."

Atleta Revelação: Francisco Conceição

"Depois de brilhar ao serviço dos Sub-17 e dos Sub-19, Francisco Conceição subiu à equipa B e deu tanto nas vistas que na mesma época (2020/21) se fixou em definitivo no plantel principal do F. C. Porto."



Atleta Jovem: Umaro Candé

PUB

"O jovem extremo guineense, de apenas 16 anos, chegou ao F. C. Porto em 2017/2018, oriundo do Benfica, depois de ter despontado no Fidjus di Bideras, da Guiné-Bissau. Depois de brilhar nos Sub-15 e nos Sub-17 portistas, Umaro Candé foi integrado no plantel de Sub-19 e em junho deste ano assinou o primeiro contrato profissional, prolongando o vínculo que o liga ao clube até 2024."



Atleta Alta Competição: Rui Silva

"O central internacional português chegou à Invicta em 2015, proveniente do Sporting, e já conta com dois Campeonatos Nacionais, duas Taças de Portugal e duas Supertaça no currículo azul e branco. Rui Silva é um dos esteios da equipa de andebol do F. C. Porto e, por consequência, da seleção portuguesa."



Atleta Amador: Joana Resende

"Joana Resende é uma figura indissociável do sucesso que resultou da parceria entre a Academia José Moreira e o F. C. Porto. Na época passada, a experiente líbero sagrou-se campeã nacional pela AJM/FC Porto e é um dos pilares da equipa feminina de voleibol."



Atleta do Ano: Amaro Antunes

"Amaro Antunes foi o grande vencedor da 82.ª edição da Volta a Portugal e repetiu o triunfo individual do ano anterior. Nos últimos dois anos, o ciclista algarvio da W52-F. C. Porto foi um exemplo de sacrifício e superação, duas características indissociáveis de quem veste a camisola azul e branca."

Treinador: Moncho López

"A cumprir a 13.ª época no comando técnico da equipa de basquetebol, Moncho López liderou os Dragões à conquista da Taça Hugo dos Santos na temporada passada e só não lhe juntou o título de campeão nacional devido a vários erros claros de arbitragem na final dos Playoffs frente ao Sporting."

Parceiro: Internationales Bankhaus Bodensee AG - IBB AG

"Esta entidade bancária alemã foi essencial para o F. C. Porto numa altura em que os bancos nacionais fecharam as portas ao clube."



Dirigente: Fernando Gomes (Bibota)

"Fernando Gomes foi indiscutivelmente um dos melhores avançados da história do F. C. Porto e não é por acaso que é o melhor marcador de sempre do clube, com um total de 355 golos em 450 jogos de azul e branco. O eterno "Bibota" é agora membro da Direção e o responsável máximo pela formação dos Dragões."



Quadro: Tiago Gouveia

"Chegou ao F. C. Porto em novembro de 2011 para ser o diretor de Marketing e está prestes a cumprir uma década no cargo. Tiago Gouveia está ligado a vários sucessos na promoção da marca e imagem do FC Porto, bem como ao crescimento considerável do clube nas redes sociais, nas quais é líder absoluto a nível nacional."



Carreira: António Sousa (médico ligado ao hóquei em patins)

"Além de médico do hóquei em patins do F. C. Porto, António Sousa é também o diretor do Serviço de Ortopedia do Hospital de São João, mas a ligação ao clube começou há 25 anos, em 1996. São já duas décadas e meia a servir o hóquei em patins azul e branco, mas António Sousa também "empresta" a sua competência às restantes modalidades do clube."



Casa F. C. Porto: Seia

"A Casa do F. C. Porto de Seia é uma das delegações azuis e brancas no distrito da Guarda e abriu portas em março de 2019. É indiscutivelmente um espaço de referência para os portistas da zona Centro do país."



Sócio: João Barbosa

"Sócio há mais de 44 anos, acompanhou sempre as diferentes equipas e modalidades do clube. Mas isso não chegou e por isso, há mais de 20 anos, é seccionista e delegado da equipa principal de natação. Desde então fez um trabalho notável com atletas e treinadores."



Recordação: Reinaldo Teles

"Uma vida com 70 anos em que mais de meio século é dedicado ao F. C. Porto só pode ser uma vida completa. Reinaldo Teles foi atleta, seccionista, diretor, vice-presidente e administrador do clube que ajudou a transformar no melhor de Portugal e num dos melhores do mundo. Para Reinaldo Teles, não havia impossíveis no F. C. Porto."