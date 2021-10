F. C. Porto domina tabelas e bate campeão Sporting na Liga

JN/Agências Hoje às 19:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu, este sábado, o campeão Sporting por 78-72, impondo aos leões a primeira derrota da temporada a nível interno, no próprio reduto, em partida da segunda jornada da Liga.

Os dragões só dispararam no marcador nos últimos quatro minutos, liderados por Charlon Kloof (19 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências), MVP de um encontro em que o Sporting se ressentiu da ausência de Tanner Omlid nos últimos cinco minutos, após a quinta falta pessoal do norte-americano.

Mais fortes na luta das tabelas (48 ressaltos, contra apenas 31 ganhos pelos 'leões'), os visitantes levaram a melhor graças, também, ao aproveitamento dos lançamentos de dois pontos (15 em 32), contra 27,6 dos anfitriões (oito em 29).

A equipa da casa chegou ao final do primeiro período a vencer por 19-13, graças à eficácia nos lançamentos de três pontos, período, no qual concretizou cinco de sete tentativas (71%), contra apenas uma em cinco (20%) dos dragões, que só após o primeiro desconto de tempo, quando perdiam por 17-7, conseguiram travar o jogo exterior dos leões.

A receita manteve-se no segundo período, com os verde e brancos a venceram o parcial pela diferença mínima (22-21), apesar de um período de mais de quatro minutos em 'branco', com o espanhol Moncho López a ser novamente obrigado a corrigir a ação defensiva da sua equipa.

Nessa fase, os 'dragões' reduziram de 30-18 para uma diferença de apenas quatro pontos (30-26), mas os leões, desta vez, descobriram também os caminhos interiores para o cesto e voltaram a disparar para uma diferença de 10 (41-31), com um 'triplo' de Max Landis a reduziu para 41-34 a segundos do intervalo.

No terceiro período, marcado no final por uma altercação entre jogadores das duas equipas que teve início numa disputa acesa entre João Maia e Tanner Omlid, os visitantes fizeram, finalmente, valer o seu maior poderio na luta das tabelas para vencer o parcial por 23-17 e deixar tudo em aberto para o último período, que haveria de arrancar com o Sporting a vencer por apenas um ponto (58-57).

PUB

Após a saída de Omlid (21 pontos e oito ressaltos), com o resultado em 64-60 favorável ao Sporting, o F. C. Porto conseguiu um parcial de 14-4 em pouco mais de três minutos e disparou para a vitória, numa partida em que, apesar de ter estado a maior parte do tempo em desvantagem, teve o mérito de nunca ficar completamente fora da luta.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa

Sporting - FC Porto, 72-78

Ao intervalo: 41-34

Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Sónia Teixeira e Tiago Perdigão, as equipas alinharam e marcaram:

Sporting: Travante Williams (8), Diogo Ventura (9), Tanner Omlid (21), Joshua Patton (4) e Micah Downs (6). Jogaram ainda Miguel Cardoso (10), Seydougou Santis (12), António Monteiro (2) e Daniel Relvão

Treinador: Luís Magalhães

F. C. Porto: Rashard Odomes (10), Max Landis (17), Miguel Queiroz, Jonathan Arledge (8) e Charlon Kloof (19). Jogaram ainda João Torrei, Vladyslav Voytso (3), Francisco Amarante, João Maia (12) e Serigne Barro (9)

Treinador: Moncho López

Marcha do marcador: 10-7 (05 minutos), 19-13 (primeiro período), 30-23 (15 minutos), 41-34 (intervalo), 47-41 (25 minutos), 58-57 (terceiro período), 66-65 (35 minutos) e 72-78 (resultado final)

Assistência: cerca de 800 espetadores