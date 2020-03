F. C. Porto: duas candidaturas a eleições sem data

Nuno A. Amaral Hoje às 09:16 Facebook

A dois dias do fim do prazo para a apresentação de candidaturas às eleições do clube azul e branco, foram formalizadas ontem, no Estádio do Dragão, as listas lideradas por Pinto da Costa e José Fernando Rio.

A primeira teve como principal novidade o facto de incluir Lourenço Pinto como candidato a presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG), no mesmo dia em que o JN noticiou, em primeira mão, que o mesmo vai deixar a liderança da Associação de Futebol do Porto no final do mandato, em abril.

Os outros nomes apresentados pela candidatura de Pinto da Costa foram os de Jorge Guimarães, para a presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar, e de Rui Moreira como cabeça de lista para o Conselho Superior