F. C. Porto e a missão de contar quem foi Quintana

JN Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A morte do luso-cubano Alfredo Quintana abalou, esta sexta-feira, o mundo do desporto, mas em especial o F. C. Porto e a "Nação Portista". E é para eles que o clube se propõe preservar a memória dos feitos do guarda-redes.

"Agora temos uma missão: contar a quem não viu as histórias, as defesas, os jogos e o privilégio que foi ter Alfredo Quintana a defender a nossa baliza", escreveu o clube nas redes sociais, acompanhando a mensagem com um vídeo das defesas do jogador.

Desde a comunicação oficial da morte, ao início desta tarde, acumulam-se as mensagens de pesar nas redes sociais pelo falecimento do atleta.

O espanhol Oliver Torres, ex-jogador do F. C. Porto, o treinador português André Villas-Boas, o basquetebolista André Bessa (ex-F. C. Porto e da Oliveirense), o cantor Fernando Daniel e muitas outras personalidades, bem como adeptos de outras cores, reagiram à morte do atleta através de mensagens partilhadas nas redes sociais oficiais do clube azul e branco.

PUB

As bancadas do Estádio do Dragão, palco do clássico com o Sporting este sábado (20.30 horas), estão a ser preenchidas com cartazes com o nome do jogador, como se pode ver num vídeo partilhado nas redes sociais.