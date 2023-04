F. C. Porto é a quarta equipa no Mundo com mais penáltis a favor

O Observatório do Futebol publicou, esta quinta-feira, um relatório onde analisa o número de grandes penalidades obtidas nas 75 principais ligas mundiais desde 2020. No quarto lugar do ranking, aparece o F. C. Porto com 41 castigos máximos.

Desde 2020 só há três equipas no Mundo com mais grandes penalidades que o F. C. Porto. Segundo um relatório publicado, esta quinta-feira, pelo Observatório do Futebol (CIES), que analisa o número de penáltis obtidos no top-75 ligas mundiais desde 2020, os dragões surgem no quarto lugar com 41.

Os azuis e brancos estão em igualdade com o Fenerbahçe e apenas abaixo do Zamalek (43), Hadjuk Split (43) e Herediano (44). No restante do top-10, só entram mais duas equipas europeias: Galatasaray e PAOK, ambas com 38 grandes penalidades a favor.

Recorde-se que o Observatório do Futebol já tinha apresentado um relatório onde indicava que a Liga portuguesa é a segunda com menor taxa de conversão de grandes penalidades.