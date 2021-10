F. C. Porto e AC Milan empatados ao intervalo

JN Hoje às 20:48 Facebook

O F. C. Porto vai empatando com o AC Milan (0-0), em jogo referente à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Numa primeira parte sem golos, pertenceram ao F. C. Porto as melhores oportunidades para abrir o marcador. Logo aos cinco minutos, Luis Díaz teve uma grande arrancada que terminou com um remate que embateu no poste da baliza defendida por Ciprian Tatarusanu.

Com o avançar do relógio o domínio dos dragões tornou-se mais evidente, com o AC Milan a não fazer um único remate durante a primeira meia hora de jogo. Em destaque esteve o avançado Taremi, que aos 18, 25 e 28 minutos tentou a sua sorte, mas em todas as situações sem sucesso.