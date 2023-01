F. C. Porto e Académico de Viseu lutam pela última vaga na final

JN/Agências Hoje às 10:21 Facebook

F. C. Porto e Académico de Viseu tentam hoje juntar-se ao Sporting na final da 16.ª edição da Taça da Liga, com os dragões à procura do primeiro troféu, enquanto o emblema da II Liga é estreante.

Em Leiria, a equipa de Sérgio Conceição vai tentar alcançar a quinta final desta competição, tendo sempre saído derrotado do encontro decisivo, a última vez em 2019/20 perante o Sporting de Braga (1-0).

Para chegar à final-four, o F. C. Porto conquistou o Grupo A (Mafra, Vizela e Desportivo de Chaves) e ultrapassou o Gil Vicente (2-0) nos quartos de final.

Já o Académico de Viseu, com surpresa e pela primeira vez nas meias-finais da Taça da Liga sob o comando de Jorge Costa (antigo capitão do F. C. Porto), alcançou o primeiro lugar do Grupo H (Torreense, Famalicão, Tondela e Estoril), eliminando o Boavista (2-1) nos quartos.

O encontro tem início agendado para as 19:45, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, e terá arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.

Na terça-feira, o Sporting, vencedor das duas últimas edições da Taça da Liga, bateu o Arouca por 2-1 na outra meia-final e garantiu a presença no jogo decisivo pela sétima vez.