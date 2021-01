F. C. Porto e Benfica empatam clássico "B"

JN Hoje às 17:09 Facebook

Dragões garantiram um ponto no último minuto, quando jogavam em inferioridade numérica, mas continuam em zona perigosa na Liga 2.

Dois golos nos últimos minutos do duelo consumaram o 1-1 com que terminou o clássico entre as equipas B do F. C. Porto e do Benfica, a contar para a 17.ª jornada da Liga 2, disputado esta segunda-feira, em Vila Nova de Gaia.

Mais necessitados de pontos para fugirem à zona de despromoção, os dragões conseguiram pontuar graças a um golo de Ndiaye, no terceiro minuto das compensações, e depois de Paulo Bernardo ter colocado as águias em vantagem através de uma grande penalidade.

O F. C. Porto B, comandado por Rui Barros, abordou os últimos minutos com 10 jogadores, devido à expulsão polémica do guarda-redes Ricardo Silva, mas reagiu bem às contrariedades e garantiu, pelo menos, um ponto.

Os dragões ocupam o penúltimo lugar, com 13 pontos, enquanto o Benfica B é 11.º, com 19 pontos.