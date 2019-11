F. C. Porto e Benfica já conhecem adversários da Taça de Portugal

Hoje às 14:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Está fechado o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal. O destaque vai para o duelo entre Benfica e S. C. Braga, no Estádio da Luz. O F. C. Porto defronta o Santa Clara, também da I Liga.

Os encarnados, recordistas de títulos da competição com 26 taças, chegam a esta fase depois de terem sofrido para eliminar no sábado o Vizela (2-1), do Campeonato de Portugal, enquanto os dragões golearam no domingo em casa o V. Setúbal (4-0).

No sorteio desta terça-feira estão sete equipas da I Liga (F. C. Porto, Benfica, Santa Clara, Famalicão, Braga, Paços de Ferreira e Rio Ave) e quatro do segundo escalão (Varzim, Académico de Viseu, Chaves e Mafra). Do Campeonato Portugal são cinco as equipas presentes: Espinho, Marinhense, Anadia, Canelas 2010 e Sertanense, que teve o mérito de vencer o Farense, da 2.ª Liga.

Os oitavos de final da Taça de Portugal, correspondentes à quinta eliminatória, disputam-se entre 17 e 19 de dezembro.

Confira abaixo os jogos dos oitavos de final:

Marinhense - Rio Ave

Paços de Ferreira - Espinho

Académico de Viseu - Chaves

F. C. Porto - Santa Clara

Famalicão - Mafra

Sertanense - Canelas 2010

Varzim - Anadia

Benfica - Braga