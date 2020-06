F. C. Porto e Benfica já conhecem árbitros para a 28.ª jornada

JN Hoje às 21:26 Facebook

Segundo a lista divulgada pelo Conselho de Arbitragem, Artur Soares Dias vai apitar o dérbi portuense entre F. C. Porto e Boavista, enquanto João Pinheiro vai arbitrar o duelo entre Benfica e Santa Clara.

Com ambos os jogos marcados para esta terça-feira, o Benfica defronta o Santa Clara com João Pinheiro no apito e Rui Costa a desempenhar as funções de vídeo-árbitro, ao passo que o dérbi da cidade do Porto, entre dragões e axadrezados será ajuizado por Artur Soares Dias e Manuel Oliveira no VAR.

Veja a lista dos cinco jogos que já têm nomeações:

Gil Vicente-Aves

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e António Godinho

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Tiago Mota



Portimonense-Marítimo

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia

4.º árbitro: Luís Máximo

VAR: Luís Godinho

AVAR: Valter Rufo



V. Setúbal-Rio Ave

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Pedro Fernandes e Paulo Miranda

4.º árbitro: David Silva

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa Silva



Benfica-Santa Clara

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Rodrigues e Nuno Manso

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Rui Costa

AVAR: Tiago Costa



F. C. Porto-Boavista

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Pedro Ricardo Ribeiro