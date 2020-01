F. C. Porto e Benfica jogam para a Taça de Portugal no dia 14

Ontem às 22:48 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta sexta-feira as datas dos encontros dos quartos de final da Taça de Portugal. F. C. Porto-Varzim e Benfica-Rio Ave jogam-se no dia 14 e os restantes dois jogos a 15 e 16.

Os quartos de final da Taça de Portugal de futebol arrancam no próximo dia 14, pelas 18 horas, com a receção dos dragões aos poveiros, no estádio do Dragão. Algumas horas depois, na Luz, as águias defrontam os vila-condenses, numa partida agendada para as 20.45 horas.

No dia seguinte, 15 de janeiro, pelas 20 horas, disputa-se o Paços de Ferreira-Famalicão, enquanto o confronto entre Académico de Viseu e Canelas 2010, único sobrevivente do Campeonato de Portugal, terá lugar dia 16, também às 20 horas.

Todos os jogos terão transmissão televisiva.