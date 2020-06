F. C. Porto e Boavista são contra adiamento do dérbi

JN Hoje às 16:17, atualizado às 16:33 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional convocou esta sexta-feira uma reunião de urgência com F. C. Porto e Boavista para o início da tarde, para debater o dérbi agendado para dia 23, noite de São João na cidade Invicta.

"Tendo em conta todas as notícias que têm sido veiculadas, nos últimos dias, em relação ao jogo F. C. Porto - Boavista F. C., da jornada 28, da Liga, marcado para 23 de junho (21.15 horas), a Liga Portugal decidiu convocar uma reunião de urgência, com responsáveis dos dois clubes, da PSP e da Câmara Municipal do Porto", comunicou o organismo que gere o futebol profissional, avançando que a reunião tem como propósito garantir que toda a operação de segurança decorrerá dentro da normalidade necessária para que o jogo se realize na data previamente agendada".

Os dragões foram os primeiros a mostrar-se contra o adiamento, através da newsletter "Dragões Diários" desta sexta-feira. "Sempre que se pensa que é difícil inventar um novo tipo de episódios insólitos no futebol português, surge logo um novo e muito original. Há quase um mês, a 22 de maio, foi divulgado o calendário das últimas dez jornadas do campeonato. Todos os que o consultaram repararam que o dérbi entre o F. C. Porto e o Boavista tinha sido agendado para 23 de junho, na noite de São João. Passaram várias semanas e ninguém viu qualquer problema. De repente, a menos de uma semana da sua realização, num momento em que as equipas trabalham em função de uma planificação que incluía aquele encontro naquele dia, naquela hora, parece que passa a ser imperativo reagendá-lo", refere a missiva.

Esta posição também partilhada por Álvaro Braga Júnior, presidente da SAD axadrezada, à entrada para a dita reunião. "Uma reunião que é pró-forma, porque vamos jogar na terça-feira, seguramente. O jogo foi marcado pela Liga com o acordo das duas sociedades e autorização da PSP. Surpreende-me que tendo sido divulgado o calendário há um mês venham agora colocar problemas. O calendário está esmagado, obrigando as equipas a uma grande exigência física, não me parece que possa haver qualquer adiamento, nem razão isso. Infelizmente não haverá São João nem público nos estádios", salientou o dirigente das panteras.

Álvaro Braga Júnior considera que o pedido das câmaras municipais do Porto e de Vila de Nova de Gaia chegou "tardiamente". "A Câmara do Porto há cerca de um mês queria pôr um ecrã gigante no queimódromo. Era uma perspetiva diferente. Mas vamos conversar e julgo que vamos jogar. Parece-me que o F. C. Porto também quer jogar. Nós queremos porque não temos datas", completou.

Luís Gonçalves, diretor geral da SAD para o futebol, é o representante dos azuis e brancos na reunião de emergência.