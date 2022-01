F. C. Porto e Estoril em reunião online

Eduardo Pedrosa Costa e Arnaldo Martins Hoje às 14:06 Facebook

Dragões e canarinhos reuniram-se sob acompanhamento da Liga Portugal. Jogo continua, para já, marcado para o próximo sábado, no Estádio António Coimbra da Mota.

F. C. Porto e o Estoril estiveram reunidos online esta terça-feira para verificar se há condições de realização do jogo entre ambos, apurou o JN. Os canarinhos estão com um surto de covid-19 no plantel, mas para todos os efeitos têm 13 jogadores disponíveis para o encontro contra os dragões, contabilizando atletas do plantel principal e dos sub-23.

Segundo as novas normas aprovadas recentemente do Regulamento de Adiamento de Jogos da Liga Portugal, o Estoril pode ir a jogo visto que tem 13 jogadores, (número mínimo permitido) para competir. No entanto, os canarinhos pretendem o adiamento da partida, mas o F. C. Porto não tem grande margem de manobra no calendário. O processo está a ser monitorizado pela Liga.

O encontro entre F. C. Porto e Estoril está marcado para sábado, dia 8, às 18 horas.