O F. C. Porto venceu (2-1), esta terça-feira, o Gil Vicente no Estádio do Dragão, na 18.ª jornada da Liga. Sandro Lima, em cima do intervalo, inaugurou o marcador. Marcano fez o empate logo de seguida e, já na segunda parte, Sérgio Oliveira selou o resultado e deu o triunfo aos azuis e brancos. João Afonso foi expulso.

Veja o golo e os casos: