F. C. Porto e Montpellier empatam na Champions

Hoje às 20:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo do internacional português Gilberto Duarte valeu ao Montpellier um empate diante do F. C. Porto (23-23), em jogo na sexta jornada da Grupo B da Liga dos Campeões de andebol, disputado no Dragão Arena, no Porto.

Numa partida equilibrada e muito disputada, o F. C. Porto vencia por 23-22 a menos de um do fim quando Djibril Mbengue perdeu bola para Gilberto Duarte e hipotecou assim a vitória que os dragões pareciam ter na mão.

Além de marcar o tento decisivo, Gilberto Duarte foi também o melhor marcador do encontro, com seis golos apontados, e, sem surpresa, o homem deste jogo diante da equipa que representou durante nove épocas consecutivas antes de rumar ao estrangeiro.

O F. C. Porto, que vinha de um empate caseiro com Motor Zaporozhye (35-35), da Ucrânia, marcou primeiro e António Areia podia ter feito o 2-0, mas, depois, o Montpellier marcou cinco golos consecutivos sem sofrer nenhum, dois deles por Gilberto Duarte quando os dragões jogavam em 7x6 e não tinham ninguém na baliza.

A equipa francesa mostrou-se então implacável a aproveitar os deslizes alheios, o que lhe permitiu liderar o marcador até aos 10 minutos.

A retoma do F. C. Porto começou com o meia-distância André Gomes, com algumas grandes intervenções do guarda-redes Alfredo Quintana e com uma subida geral de rendimento da equipa, que explicava o empate que se registava a meio da primeira parte.

A partir daí, o jogo tornou-se equilibrado, o Montpellier deixou de ter as facilidades iniciais e, com 8-9, António Areia falhou duas vezes seguidas o empate, sendo que uma delas foi na marcação de um livre de sete metros.

Apesar disso, os dragões foram para o intervalo a ganhar, ainda que pela margem mínima (11-10), muito devido a um desempenho defensivo agressivo que o Montpellier não soube contrariar.

A equipa francesa voltou a entrar melhor na segunda parte e conseguir recuperar a liderança no marcador (11-12) e o encontro, nem sempre bem jogado, entrou numa fase de grande equilíbrio, até que Fábio Magalhães recolocou o F. C. Porto na frente (19-18) quando restavam acerca de dez minutos para o final.

Com as defesas a imporem-se aos ataques, a emoção dominou os instantes finais e o suspense cresceu devido à incerteza no resultado. António fez 23-22 para o F. C. Porto e tudo indicava que a equipa de Magnus Andersson tinha o triunfo na sua mão.

A poucos segundos do fim, Djibril Mbengue perdeu a bola para Gilberto Duarte e este não se fez rogado ante Alfredo Quintana, fazendo 23-23 final, resultado que deixa o F. C. Porto no quarto lugar do grupo, com seis pontos, a três do líder, o THW Kiel, da Alemanha.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Dragão Arena, no Porto.

F. C. Porto - Montpellier HB, 23-23.

Ao intervalo: 11-10.

Sob a arbitragem de Oscar Raluy Lopez (Espanha), Angel Sabroso Ramirez (Espanha) e Svein Olav Oie (Noruega), as equipas alinharam e marcaram:

F. C. Porto (23): Alfredo Quintana, António Areia (3), Víctor Iturriza (4), Rui Silva (2), André Gomes (3), Djibril M'Bengue (2), Diogo Branquinho (3), Daymaro Salina (2), Miguel Martins (2), Fábio Magalhães (2), Yoan Balasquez e Thomas Bauer.

Treinador: Magnus Andersson.

Montpellier HB (23): Marin Sego, Yanis Lenne (2), Valentin Porte (2), Diego Simonet (1), Mohamed Soussi (2), Gilberto Duarte (6), Jonas Truchavonicius (1), Kyllian Villeminot (3), Hugo Descat (4), Mathieu Grebille, Julien Bos, Fredric Pettersson (2) e Kevin Bonefoit.

Treinador: Patrice Canayer.

Marcha do marcador: 1-3 (05 minutos), 3-5 (10), 7-7 (15), 8-8 (20), 9-9 (25), 11-10 (intervalo), 13-13 (35), 15-15 (40), 17-17 (45), 19-19 (50), 21-22 (55) e 23-23 (final).

Assistência: Cerca de 1.989 espetadores.