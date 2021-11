F. C. Porto é o primeiro clube com loja oficial no OLX

JN Hoje às 20:01 Facebook

Dragões anunciaram esta quarta-feira que passaram a estar presentes na plataforma de vendas online, com produtos e preços exclusivos.

Os dragões tornaram-se esta quarta-feira no primeiro clube português a abrir uma loja online na plataforma "OLX Pro", a área de negócio de anúncios classificados dirigida ao segmento profissional.

O objetivo dos azuis e brancos é fazer chegar os produtos oficiais a um maior número de pessoas e reforçar a venda online, não só através da F. C. Porto Online Store, disponível no site e a App, mas também através do OLX.

"Numa altura de franca expansão do mercado online, é com orgulho que anunciamos mais este passo para estarmos mais próximos de quem gosta do F. C. Porto. Esta loja numa plataforma reconhecida como é o OLX vai, certamente, ajudar a que o nome, a marca e os nossos artigos oficiais se espalhem ainda mais, o que, de certeza, trará benefícios para todas as partes", avançou o presidente portista Jorge Nuno Pinto da Costa.

Por seu lado, Sebastiaan Lemmens, diretor geral do OLX Portugal, salientou ser "uma honra enorme poder contar com a presença do F. C. Porto na plataforma".

E prosseguiu: "É também um sinal evidente que as maiores marcas do país têm noção da mais-valia que o OLX pode representar em termos de exposição e quanto consegue potenciar a venda de artigos novos ou em segunda mão. Se uma empresa/marca de dimensão internacional, como é o caso do Futebol Clube do Porto, acredita que podemos acrescentar valor, imagine-se o que o OLX Pro não poderá representar para as PMEs nacionais".