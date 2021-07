F. C. Porto e Roma empatam no Algarve

JN Ontem às 22:01 Facebook

Igualdade a uma bola entre F. C. Porto e AS Roma, esta quarta-feira, em jogo particular de pré-época disputado no Estádio Municipal da Bela Vista, no Algarve.

Num duelo entre treinadores portugueses, os azuis e brancos estiveram melhor na primeira parte, período no qual criaram diversas oportunidades de golo, travadas pelo guarda-redes internacional luso Rui Patrício, reforço dos italianos na nova temporada.

No segundo tempo (56 minutos), a formação romana colocou-se em vantagem no seguimento de um canto de Zaniolo do lado direito, com cabeçada de Mancini para o fundo das redes.

Após o tento houve alguma tensão entre os jogadores após uma entrada mais dura de Pepe sobre Mkhitarya, com o árbitro a ordena pausa para água e assim acalmar os ânimos.

A pausa serenou as hostes e dos dragões concentraram-se em tentar chegar ao golo. E aos 88 minutos, Vitinha concluiu da melhor forma uma combinação com Evanildo e atirou para o empate, numa jogada que começou em Francisco Conceição.

Mesmo a acabar os azuis e brancos falharam o que seria o golo do triunfo.

Este é o primeiro empate do F. C. Porto na pré-época, depois de sete vitórias seguidas.

No sábado, os dragões recebem os franceses do Lyon, pelas 17.30 horas, para o jogo de apresentação aos sócios, e aguardam a autorização do Governo e Direção-Geral da Saúde para terem público nas bancadas.