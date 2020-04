F. C. Porto e Sporting à espera de decisões sobre o campeonato

Hoje às 16:11 Facebook

Dragões e leões têm estado a debater com os outros clubes o futuro do campeonato devido à pandemia do novo coronavírus.

Os clubes da I Divisão de andebol têm estado a debater possível soluções para o campeonato desta temporada, que se interrompeu por causa da Covid-19, mas ainda não há decisões definitivas.

Neste sentido, F. C. Porto e Sporting divulgaram este sábado comunicado em que esclarecem as respetivas posições.

A Direção do F. C. Porto garante não ter "tomada qualquer decisão ou posição sobre a atual situação do andebol nacional (...), mas tem estado a debater com todos os clubes do Andebol 1 e outros agentes desportivos a grave situação criada pela crise pandémica também no andebol português".

Já os leões mostram-se disponíveis "para que o Campeonato Placard Andebol 1 termine caso a saúde pública esteja salvaguardada e acredita que não se devem tomar decisões definitivas enquanto existam datas disponíveis para terminar a competição".

"Apesar da convicção que a melhor solução para o Andebol Nacional é terminar as competições quando for possível, estamos também apreensivos com alguns problemas, como por exemplo as dificuldades dos jogos nas ilhas, assim como a longa paragem que os clubes já enfrentam", acrescenta a nota.