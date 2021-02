F. C. Porto e Sporting empatam no Dragão Arena

JN/Agências Hoje às 18:49 Facebook

Sporting e F. C. Porto empataram (2-2), este sábado, num jogo da 21.ª jornada do Campeonato Nacional disputado no Dragão Arena e em que os azuis e brancos desperdiçaram duas vantagens no marcador.

Os guarda-redes Ângelo Girão, do Sporting, e Xavi Malián, do F. C. Porto, foram as grandes figuras do encontro e os principais responsáveis por não ter havido mais golos.

O portista Gonçalo Alves também esteve em destaque, por ter sido o autor dos golos da sua equipa, ao passo que os leões comprometeram as suas ambições por terem desperdiçado três livres diretos e uma grande penalidade.

O encontro começou com muitas cautelas das duas equipas e por isso escassearam as ocasiões de golo até ao intervalo.

O F. C. Porto desaproveitou um livre direto aos seis minutos e, pouco depois, uma situação de superioridade numérica, devido à exclusão temporária de um jogador leonino, com Ângelo Girão a segurar a equipa ante o maior volume de jogo ofensivo do F. C. Porto.

Numa das poucas vezes em que a defesa sportinguista deixou a sua baliza desprotegida, aos 20 minutos, Gonçalo Alves desferiu um remate forte e frontal e bateu pela primeira vez o guardião leonino.

O golo mexeu com o jogo, tornando-o mais aberto, e o F. C. Porto chegou à 10.ª falta, o que deu ao Sporting um livre direto e a possibilidade clara de empatar, mas tal não aconteceu devido a um inspirado Xavier Malián.

O ritmo do jogo subiu na segunda parte e o Sporting conquistou uma grande penalidade aos 39 minutos. Gonzalo Romero enfrentou o guarda-redes portista e este levou a melhor, tanto no primeiro remate como no que se seguiu.

Os dois minutos seguintes foram frenéticos. João Souto empatou para o Sporting, num lance em que os leões recuperaram a bola junto à baliza adversária e beneficiaram de uma situação de dois contra um para marcar, Gonçalo Alves repôs o F. C. Porto à frente do marcador na conversão de um penalti e Gonzalo Romero empatou, aos 42 minutos.

O Sporting pressionou, arriscou e ganhou outro livre direto e uma grande penalidade, esta já aos 46 minutos, mas, mais uma vez, Xavier Malián e o desacerto leonino deixaram o resultado inalterado.

Com este resultado, o F. C. Porto mantém-se na frente, com 48 pontos, e o Sporting continua no quinto lugar, com 36 e menos três jogos do que os portistas.

Ficha de jogo:

Jogo disputado no Dragão Arena, no Porto.

F. C. Porto - Sporting, 2-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Gonçalo Alves, 20 minutos; 1-1, João Souto, 40; 2-1, Gonçalo Alves, 40; 2-2, Gonzalo Romero 42

Sob a arbitragem de Pedro Figueiredo (Minho) e Carlos Correia (Minho), as equipas alinharam:

F. C Porto: Xavi Malián, Rafa, Xavi Barroso, Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves. Jogaram ainda: Carlo di Benedetto, Ezequiel Mena, Giulio Cocco e Poka.

Treinador: Guillem Cabestany.

Sporting: Ângelo Girão, Matias Platero, Gonzalo Romero, Toni Pérez e João Souto. Jogaram ainda: Pedro Gil, Telmo Pinto, Ferran Font e Alessandro Verona.

Treinador: Paulo Freitas.

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.