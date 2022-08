F. C. Porto e Sporting emprestam jogadores, Renato Sanches perto de ser anunciado no PSG

JN Hoje às 20:43 Facebook

Num dia marcado pela renovação de Diogo Jota pelo Liverpool, F. C. Porto e Sporting emprestaram jogadores e, em França, garantem que Renato Sanches está prestes a ser oficializado no PSG.

F. C. Porto: Tomás Esteves foi emprestado pelo campeão nacional ao Pisa até ao final da época, com opção de compra obrigatória em "determinadas condições". O lateral direito, de 20 anos, tinha começado a pré-temporada inserido na equipa B dos azuis e brancos, que representou na íntegra em 2021/22, ao acumular 17 jogos e duas assistências na II Liga, depois de um empréstimo aos ingleses do Reading, em 2020/21. Formado no F. C. Porto, Tomás Esteves fez parte da geração que venceu a UEFA Youth League em 2018/19, mas viu a sua projeção na formação treinada por Sérgio Conceição limitada a três partidas em 2019/20, temporada na qual se sagrou campeão nacional.

Ainda no universo azul e branco, em declarações ao programa "Bola Branca", da Renascença, Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, confirmou o interesse do F. C. Porto em Samuel Portugal, guarda-redes de 28 anos que foi titular nos algarvios durante grande parte da época passada. "É uma oportunidade para o Samuel de poder defender um clube acima do Portimonense", adiantou o dirigente, acrescentando que, no passado, "os outros dois grandes de Portugal", Benfica e Sporting, também perguntaram pelo jogador.

Sporting: Fora dos planos de Ruben Amorim depois de ter estado emprestado ao Tondela na temporada passada, Eduardo Quaresma vai jogar a próxima temporada no Hoffenheim, nono classificado da Liga alemã em 2021/22, por empréstimo do Sporting. O defesa de 20 anos, formado em Alcochete, viaja em breve para a Alemanha onde ultimará detalhes contratuais e fará exames médicos. Esta será a primeira experiência do central fora de Portugal e será adversário na Liga alemã de Tiago Tomás, que está cedido ao Estugarda.

Marítimo: O médio Pedro Pelágio vai disputar a próxima temporada no cipriotas do Paphos FC, disse à agência Lusa fonte oficial do emblema da Liga. Pedro Pelágio fez toda a formação no Marítimo e destacou-se por ter representado, na temporada 2018/19, o plantel principal, a equipa B, os sub-23 e os juniores. Na equipa A disputou 79 partidas oficiais. No conjunto que disputa a Liga no Chipre, o madeirense, que chega por empréstimo de uma temporada, vai encontrar o português Bruno Tavares (ex-Sporting). O médio defensivo, de 22 anos, perdeu espaço na equipa liderada por Vasco Seabra após a contratação de João Afonso (ex-Gil Vicente) e Rafael Brito (ex-Benfica).

Leixões: Isaque Gavioli foi oficializado na equipa de Matosinhos. O defesa central, de 21 anos, campeão brasileiro sub-20 pelo Atlético Mineiro, já se encontra a treinar às ordens de Vítor Martins.

PSG: Renato Sanches está prestes a ser oficializado como jogador do PSG. De acordo com o "Le Petit Lillois", o internacional português já não treinou com o Lille e os clubes estão a negociar os últimos detalhes da transferência a título definitivo, com o PSG a pagar a pronto 12 milhões de euros.

Fenerbahçe: O lateral esquerdo macedónio Ezgjan Alioski foi anunciado como reforço da equipa de Jorge Jesus, chegando por um ano de empréstimo dos sauditas Al-Ahli. O internacional macedónio, de 30 anos, completou a formação e jogou nos primeiros anos da carreira no futebol suíço, representando depois os ingleses do Leeds durante quatro temporadas, antes de se transferir em 2021/22 para a equipa saudita.