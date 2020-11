F. C. Porto e Sporting enfrentam Tondela e Paços, Benfica aguarda adversário

JN/Agências Hoje às 18:47 Facebook

F. C. Porto, detentor do troféu, e Sporting vão ser anfitriões de Tondela e Paços de Ferreira, respetivamente, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol.

Depois de na terceira eliminatória terem eliminado o Fabril (2-0), do Campeonato de Portugal, os portistas vão receber, no Estádio do Dragão, o Tondela, equipa que milita na I Liga e que superou o Felgueiras na ronda anterior.

Este será, de resto, o primeiro embate entre o F. C. Porto e o Tondela na prova 'rainha'.

O Sporting, vencedor da prova em 2019 e o conjunto mais goleador na terceira ronda, na qual venceu o Sacavenense por 7-1, vai ter pela frente o também primodivisionário Paços de Ferreira, que eliminou a Oliveirense, da II Liga.

Num total de 47 embates, 'leões' e 'castores' apenas se defrontaram para a Taça de Portugal numa ocasião, em 2010, precisamente na quarta eliminatória e igualmente em Alvalade. Os 'verdes e brancos' venceram por 1-0 e seguiram para os oitavos de final.

Já o Benfica, finalista da última edição, também vai jogar em casa e terá como adversário a equipa que sairá do duelo entre Vilafranquense, da II Liga, e Sanjoanense, do Campeonato de Portugal, que em 09 de dezembro vão disputar um dos encontros em atraso da terceira ronda da prova.

Além do F. C. Porto-Tondela e do Sporting-Paços de Ferreira, o sorteio ditou outros dois embates entre equipas da I Liga, com o Rio Ave a receber o Famalicão e o Vitória de Guimarães a defrontar em casa o Santa Clara.

Por seu lado, o Sporting de Braga vai visitar o Olímpico do Montijo, um dos sete conjuntos do Campeonato de Portugal presentes nesta quarta eliminatória, enquanto Académico de Viseu e Académica protagonizam o único embate entre formações da II Liga.

As partidas da quarta eliminatória da Taça de Portugal estão agendadas para o fim de semana de 12 e 13 de dezembro.