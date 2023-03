F. C. Porto e Sporting evitam-se nas meias-finais da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 19:42 Facebook

A final four da Taça de Portugal de hóquei em patins começa com o jogo entre o F. C. Porto e o Sporting de Tomar, seguindo-se pouco depois o Sporting-Óquei Barcelos, ditou o sorteio hoje realizado em Tomar.

A primeira meia-final do dia 29 de abril tem início marcado para as 12:00, enquanto o segundo jogo começa pelas 15 horas desse mesmo dia. Igualmente pelas 15:00, mas do dia 30, um domingo, joga-se a final da competição.

Todos os jogos se disputam no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar.

"Encontrámos aqui, na cidade de Tomar, a excelência e, por isso, estamos tranquilos. São quatro grandes equipas do panorama mundial, que esperemos que proporcionem grandes espetáculos. É o hóquei que vai ganhar", disse, esta terça-feira, Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, na conferência de imprensa de apresentação da final four, que antecedeu o sorteio.

Os dragões são os atuais campeões em título e recordistas de vitórias, com um total de 18.