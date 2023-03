F. C. Porto e Sporting pressionados em nome do futebol português

JN Hoje às 15:37 Facebook

Se dragões e leões foram eliminados por Inter de Milão e Arsenal, respetivamente, fica já decidido que Portugal perderá o sexto lugar no "ranking", mesmo se o Benfica for campeão europeu.

O sexto lugar de Portugal no "ranking" da UEFA está sob pressão e pode cair já esta semana, caso F. C. Porto e Sporting sejam eliminados da Liga dos Campeões e da Liga Europa, respetivamente. Com o Benfica já nos quartos de final da Champions, o futebol precisa que pelo menos mais uma equipa se mantenha nas competições europeias para não ser ultrapassado pelos Países Baixos já esta semana, o que implica a perda de uma vaga na Champions de 2024/25.

Nesta altura, a Eredivisie (liga neerlandesa) tem um coeficiente de 57.900 pontos (contra 55.382 de Portugal), desde 2018/19, e duas equipas ainda nas provas da UEFA, pontuação que Portugal, mesmo em caso de AZ Alkmaar e Feyenoord serem já eliminados, ainda tem de alcançar, o que apenas será possível se o Benfica tiver companhia, independentemente de as águias conquistarem a Champions.

Mas mesmo que F. C. Porto e Sporting eliminem Inter de Milão e Arsenal, o cenário continua a ser pouco animador e só campanhas incríveis das três equipas evitarão que Portugal perca um lugar no ranking da FIFA e uma vaga na Liga dos Campeões, passando a dispor apenas de duas a partir da época 2024/25.

Com Benfica, FC Porto e Sporting todos nas provas europeias as possibilidades de Portugal manter o sexto lugar aumentam, mas, mesmo assim, é preciso haver uma campanha europeia extraordinária para segurar o que, se percebe, está muito perto de se perder, ainda que Portugal, esteja, neste momento, a fazer uma época melhor que os neerlandeses (ver pontos dos clubes abaixo).