F. C. Porto e Sporting quase a par nas vendas desde 2018

Com Varandas na presidência, leões aproximam-se dos dragões nos valores das transferências feitas pelos dois clubes nos últimos quatro anos: 362 contra 377 milhões de euros.

A semana do primeiro grande duelo do campeonato fica marcada por uma das maiores transferências do verão no futebol português. A saída de Matheus Nunes do Sporting, rumo ao Wolverhampton, por 45 milhões de euros, tira-o do clássico deste sábado no Dragão, mas permite à SAD leonina equilibrar as contas (o diretor de informação do clube, Miguel Braga, definiu o negócio como "doloroso, mas indispensável"), tal como a do F. C. Porto tinha feito no final de junho, com as vendas de Vitinha ao PSG e de Fábio Vieira ao Arsenal.

Os números são claros. Desde que Frederico Varandas assumiu a presidência do clube de Alvalade, há pouco mais de quatro anos, os leões têm percorrido um caminho de aproximação aos rivais no que diz respeito à dimensão das vendas de jogadores. Desde 2018, sem contar com as comissões a empresários, percentagens de passes a dividir com outros clubes ou mecanismos de solidariedade, que quase sempre abatem o valor líquido dos negócios, a SAD do Sporting somou 362 milhões de euros em transferências. No mesmo período, a SAD portista faturou 377 milhões, também em valores brutos, ou seja, apenas mais 15 milhões.