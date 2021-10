F. C. Porto e Sporting recebem equipas da Liga 2

JN Hoje às 17:47 Facebook

O sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal ditou que dragões e leões vão receber o Feirense e o Varzim, respetivamente, ambos equipas da Liga 2. O Benfica vai receber o Paços de Ferreira.

O sorteio ditou três encontros entre equipas da Liga, sendo que vão estar presentes 15 equipas do principal escalão do futebol português, dez da Liga 2, três da Liga 3 e quatro do Campeonato de Portugal na eliminatória que vai decorrer entre 20 e 21 de novembro.

Eis os jogos da 4.ª eliminatória:

FC Penafiel (L2)-Portimonense SC (L)

UD Vilafranquense (L2) - CD Mafra (L2)

FC Vizela (L) - CF Estrela (L2)

Leça FC (CP) - Gil Vicente (L)

Casa Pia AC (L2) - SC Farense (L2)

SC Braga (L)- Santa Clara (L)

Sporting CP (L) - Varzim SC (L2)

FC Alverca (L3) - Famalicão (L)

SL Benfica (L) - Paços de Ferreira (L)

USC Paredes (CP) - SCU Torreense (L3)

FC Porto (L) - CD Feirense (L2)

Moreirense (L) - Vitória SC (L)

Caldas SC (L3) - B SAD (L)

FC Serpa (CP) - Estoril Praia (L)

Tondela (L)-Leixões SC (L2)

Rio Ave FC (L2)-Olhanense (CP)

Legenda: L- Liga; L2- Liga 2; L3- Liga 3; CP- Campeonato de Portugal