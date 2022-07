Eduardo Guvula conheceu Otávio e pisou o relvado do Estádio do Dragão.

Há três anos o jovem Eduardo Guvula foi diagnosticado com uma doença rara nos pulmões. Por esse motivo, não conseguiu seguir o sonho de se tornar jogador de futebol, porém, o F. C. Porto proporcionou um momento especial para o jovem. Em conjunto com a Terra dos Sonhos, o Eduardo Guvula conheceu Otávio, futebolista dos dragões, e pisou o relvado do Estádio do Dragão.

Veja as imagens: