Dragões selam tricampeonato em caminhada quase perfeita

Missão cumprida com distinção e a uma jornada do fim. O F. C. Porto venceu em Águas Santas (18-34) e selou o terceiro campeonato nacional consecutivo, confirmando, também, o maior palmarés na modalidade, depois de um percurso a roçar a perfeição.

Com 27 triunfos em 28 jornadas e vantagem no confronto direto com o Sporting, a equipa de Magnus Andersson só precisava de empatar na Maia para agarrar o troféu, mas a qualidade azul e branca fazia adivinhar mais um passeio no Pavilhão do Águas Santas.

Dito e feito. Depois de uma primeira parte um pouco mais equilibrada, e em que se notou algum nervosismo no ataque, os portistas partiram para um segundo tempo arrasador. Bem a defender, o F. C. Porto aproveitou, na perfeição, os momentos em que o Águas Santas prescindiu do guarda-redes para abrir a vantagem e, com um 18-34, selar um "tri" que até podia ser um "tetra".

O campeonato de 2019/20 não foi concluído, por causa da covid-19, e o título não foi entregue, apesar de os dragões liderarem, então, o campeonato com alguma folga. No entanto, mesmo sem esse "troféu moral", os dragões aumentaram a vantagem sobre o Sporting na lista de maiores vencedores, passando a somar 23 títulos nacionais contra os 21 dos leões.