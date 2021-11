F. C. Porto vence o Vitória no Dragão. Veja os golos e os casos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:24, atualizado às 22:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo, o Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Edwards, de grande penalidade, inaugurou o marcador mas Luis Díaz e Evanilson selaram a reviravolta dos azuis e brancos.

Os vimaranenses foram os primeiros a fazer a festa no Estádio do Dragão. Depois da indicação do VAR, Luís Godinho assinalou uma grande penalidade após falta de Zaidu sobre Edwards. Chamado a marcar, o extremo não falhou e inaugurou o marcador.

No entanto, o Vitória não teve grande tempo de festejar. Um minuto depois, Luis Díaz, com um golaço, fez o empate para os dragões. Taremi, ainda antes do intervalo, ainda fez abanar as redes mas o golo foi anulado por fora de jogo.

Na segunda parte, já com o Vitória reduzido a dez jogadores depois da expulsão de Mumin por acumulação de amarelos, Evanilson aproveitou da melhor forma uma assistência de Otávio para selar a reviravolta dos azuis e brancos.

Ainda invicto no campeonato, o F. C. Porto somou a sétima vitória consecutiva na Liga e passou a somar 32 pontos, os mesmos do Sporting, e mais um do que o Benfica. Já o Vitória de Guimarães mantém o sétimo posto, com 16.

Veja os golos e os casos: